EA Games blies hoog van de toren omtrent Battlefield 2042 voordat de game verkrijgbaar was, maar na de release bleek al snel dat DICE veel zaken niet op orde had. Een herhaling van de geschiedenis, want dit is de franchise vaker overkomen. Inmiddels heeft de ontwikkelaar veel updates uitgebracht en ze zijn nog lang niet klaar met de shooter.

De uitgever heeft echter ingezien dat het anders moet en daarom heeft EA Vince Zampella, oprichter van Respawn Entertainment, aangesteld als de man die de gehele franchise moet overzien. Hij heeft zich nu in een interview met Barrons uitgelaten over de franchise en stelt in zekere zin dat Battlefield 2042 het spoor bijster is geraakt.

“I think they just strayed a little too far from what Battlefield is. They tried to do a couple of things that were maybe ambitious: grow the player count etc. I don’t think they spent enough time iterating on what makes that fun.

It’s not inherently a bad idea. The way they were set up and the way they executed just didn’t allow them to find the best thing possible.”