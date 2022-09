In een interview met CNBC laat Xbox-topman Phil Spencer weten dat Microsoft ook na de Activision Blizzard-deal doorgaat met acquisities. Volgens Spencer is het een erg ‘competitieve markt’ waarin er geen ruimte is om ‘een pauze’ te nemen. Hierbij worden zowel Tencent als Sony als voorbeelden genoemd. Beide bedrijven zijn namelijk ‘groter’ en blijven ook continu ‘investeren’.

Spencer geeft aan dat het doel nog altijd is om een ‘grote speler’ op de markt te blijven. Daarvoor wordt er niet alleen in ‘interne teams en samenwerkingen geïnvesteerd’, maar wordt er ook gekeken naar ‘mogelijke acquisities’. Het werk ‘stopt nooit’ om te blijven ‘innoveren en de concurrentie voor te blijven’, aldus Spencer. Het hele verhaal zie je in de bovenstaande video.