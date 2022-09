Aangezien de release van Sonic Frontiers met een supersonische snelheid dichterbij komt, wordt het wel eens tijd dat we wat meer leren over de verschillende grafische modi op de verschillende platformen. Sonic Frontiers was onlangs aanwezig op de Tokyo Game Show en hierdoor is wat meer info hierover naar buiten gekomen. Twittergebruiker @tadanohi schepte duidelijkheid.

Op de PS5 (en vermoedelijk dus ook de Xbox Series X|S) zal Sonic Frontiers twee modi hebben: 4K met 30fps of 1080p met 60fps. De PS4 heeft enkel 1080p met 30fps. De Nintendo Switch ten slotte, ondersteunt 720p met 30fps. Hierbij werd niet aangegeven of er verschillen zijn tussen docked en handheld.

Weet wel dat deze info niet door SEGA is meegedeeld en dus nog niet helemaal officieel is. Sonic Frontiers verschijnt op 8 november.