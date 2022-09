Waar het vaak Twitter-account PlayStation Game Size is die de bestandsgroottes van games op de PlayStation bekendmaakt, is het ditmaal de PlayStation Store zelf die ons wijzer maakt over hoeveel ruimte je voor God of War: Ragnarök vrij moet houden op jouw PlayStation 4.

De game belooft een flinke hap te nemen uit je harddrive, het spel is namelijk 90,6GB groot. God of War mag zich nu zeker tot de zware jongens rekenen zoals Warzone en Red Dead Redemption 2.

Aangezien het spel zo groot is, is het mogelijk dat de fysieke versie bestaat uit twee discs. Uit ervaring weten we dat de PS5-versie van games vaak wat kleiner uitvalt qua bestandsgrootte, PS5-spelers zullen dus wellicht minder ruimte hoeven vrij te maken.