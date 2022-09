Bloodborne is een titel met een enorme schare fans, maar Sony heeft de game nog altijd niet naar de PlayStation 5 gebracht of ten minste van een 60fps update voorzien. De veronderstelling was dat dit zeer lastig te realiseren zou zijn vanwege de rommelige code van de game, maar dat blijkt nonsens te zijn.

Gerespecteerd en vrij bekend modder Lance McDonald heeft op Twitter aangegeven dat een 60fps update voor Bloodborne letterlijk een fluitje van een cent is. Volgens McDonald dienen er slechts twee regels code aangepast te worden, waardoor er nagenoeg geen hindernissen zijn om dit te realiseren.

“I don’t know where the “FROMSOFTWARE engine is messy / spaghetti code” idea keeps coming from. It’s not true, and there are literally zero technical barriers between Bloodborne and a PC/60fps PS5 port/re-release. Sony can do it at any time they like without FROM’s support.

A 60fps patch for the PS4 version is 2 lines of code that need changing. Japan Studio had a build of the game that was running on Windows 7 when they were shut down and Sony likely still has that build sitting in their archives, as well as all the source for it. I’ve seen it.”