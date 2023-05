Het is nog maar de vraag of we ooit nog een verbeterde versie dan wel een vervolg mogen verwachten van Bloodborne. De gelauwerde exclusive van FromSoftware is na al die jaren nog een uiterst geliefde titel en de actie-RPG wordt tevens jaren achtervolgd door geruchten over mogelijke remasters, remakes en pc-ports.

In die laatste categorie heeft Lance McDonald – befaamd modder en de persoon die Bloodborne tevens van een eigen 60 fps patch heeft voorzien – zijn bevindingen via Twitter gedeeld. McDonald heeft namelijk op de Bloodborne Wiki een afbeelding gespot van een Oil Pitcher – een item in de game – die niet via de retail build van Bloodborne is gemaakt.

De afbeelding in kwestie is naar verluidt afkomstig van Marcos Domenech, environment artist bij FromSoftware en McDonald beredeneert tevens dat ook de bestandsnaam – “SPRJ-win64” – wijst naar een debug versie van de game die door ontwikkelaars wordt gebruikt.

Ergens op de wereld is er dus wel degelijk een pc-versie van Bloodborne aanwezig.