De laatste jaren hebben we al meermaals Bloodborne-gerelateerde geruchten zien circuleren. Fans blijven erin geloven dat Bloodborne ooit een remake/remaster/port zal krijgen voor de PlayStation 5 of misschien wel een sequel.

Vooralsnog werden al die dromen nog niet officieel bevestigd door FromSoftware, maar misschien krijgen we in de toekomst dan toch meer Bloodborne… al zou het niet in de meest voor de hand liggende vorm zijn.

Zoals werd opgemerkt op ResetEra zou leaker DanielRPK (een bron die al meermaals correcte Marvel info heeft gelekt) beweren dat Sony momenteel werkt aan een Bloodborne-film.

Ook dit is echter niet officieel aangekondigd, dus zeggen we wat we altijd zeggen als we iets rond Bloodborne posten vandaag de dag: vergeet je korrel zout niet!