Bloodborne is niet direct een game die je associeert met racen, maar toch gaat het er van komen. Ooit ontstaan als meme, is Bloodborne Kart daadwerkelijk een game geworden met een heuse releasedatum. De game zal op 31 januari 2024 aangeboden worden via het pc indie platform Itch.io.

De game is voorzien van 16 maps, een singleplayer campagne, 12 racers en baasgevechten. Het is zelfs mogelijk om lokaal in split-screen en versus battle modus tegen elkaar te spelen, wat wel aangeeft dat er echt werk van is gemaakt. Al bestaat er natuurlijk een risico dat Sony of FromSoftware eisen dat het offline wordt gehaald.

De ontwikkelaar hoopt niet dat het zover komt, omdat het is ontstaan als grap om de droogte rondom Bloodborne wat te verzachten. Hieronder een video die meer van de racer laat zien.