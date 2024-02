Liefhebbers van Bloodborne vragen al jaren tevergeefs om een update voor de game op de PlayStation 5, een remaster of een remake, maar het komt er maar niet van. Het ziet er ook niet naar uit dat Sony hier gehoor aan gaat geven, al zou er op een bepaald moment wel aan een PlayStation 5 en pc-versie van Bloodborne gewerkt zijn.

Dit zegt Imran Khan, een voormalige medewerker van Game Informer en Fanbyte, op ResetEra met daarbij het bericht dat hij er al in jaren niets meer over gehoord heeft. Dit suggereert dat de ontwikkeling is stopgezet, anders hadden we er eigenlijk wel wat van moeten vernemen.

“Bloodborne PC/PS5 was at one point in the works. Haven’t heard anything in literal years so I wouldn’t hold my breath.”