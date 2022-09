Begin augustus werd bekendgemaakt dat Logitech G en Tencent samen aan een nieuwe cloud handheld bezig waren en die is vanavond officieel aangekondigd. Het apparaat heet G Cloud en verschijnt op 17 oktober in Noord-Amerika voor een adviesprijs van $ 349,99. Over een Europese release is nog niet gesproken, maar dat lijkt een kwestie van tijd te zijn.

De handheld is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 720G processor en draait op Android. Kenners zullen vast opmerken dat deze processor niet de nieuwste is en dat klopt, deze komt uit 2019. Qua specs heeft de handheld dus niet de rekencapaciteit in huis om games volgens de laatste hoge standaard native te draaien.

Een grote verrassing mag dat niet zijn gezien de benaming, want de essentie van de G Cloud ligt bij cloudgaming. Gebruikers kunnen via het platform gebruikmaken van Xbox Cloud Gaming, Steam Link en GeForce Now, waardoor er genoeg middelen zijn om een uitgebreide bibliotheek van titels te kunnen streamen. De G Cloud werkt ook met de Google Play Store.

Verdere specificaties zijn een 7″ HD scherm met touch functionaliteiten. De resolutie is 1920×1080 en het scherm kent een verversingssnelheid van 60Hz. Tot slot zou de batterij ruim 12 uur mee moeten kunnen.