Enkele maanden geleden kondigde Capcom een remake van Resident Evil 4 aan. In eerste instantie gaf de studio aan dat de game zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Over de last-gen consoles werd niet gesproken. Eerder deze maand liet Capcom echter weten dat de remake ook in ontwikkeling is voor de PlayStation 4. Gek genoeg werd over een versie voor de Xbox One tot op heden nog met geen woord gerept.

Toch is er nu een mogelijk aanwijzing voor een Xbox One-versie opgedoken. Amazon UK toont op de productpagina van de Resident Evil 4 remake namelijk een box-art waar naast de Xbox Series X|S ook de Xbox One op staat vermeld. De box-art lijkt weliswaar een placeholder te zijn, maar ook bij de opties voor klanten om een versie van de game te kiezen staat de Xbox One expliciet vermeld.

Het kan natuurlijk nog altijd om een placeholder of een foutje gaan, maar de kans is dus wel degelijk aanwezig dat de remake van Resident Evil 4 ook naar de Xbox One komt. Het zou natuurlijk ook bijzonder zijn om die console achterwege te laten. Bovendien stelt insider AestheticGamer, ook bekend als Dusk Golem, op Twitter dat Capcom altijd al van plan is geweest om de remake uit te brengen voor zowel de huidige als de vorige generatie consoles.

Capcom kondigde onlangs een Resident Evil showcase aan voor oktober, waarin de remake van Resident Evil 4 aan bod zal komen. Wellicht wordt er dan meer bekendgemaakt over een eventuele release voor de Xbox One.