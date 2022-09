In een interview met VGC laat Rare-topman Craig Duncan weten dat de heruitgave van Goldeneye 007 eigenlijk voor 2015 gepland stond. De studio blies dat jaar dertig kaarsjes uit en het was de bedoeling dat Goldeneye 007 ook in Rare Replay zou zitten. Licentie problemen gooide echter roet in het eten waardoor het hele idee uiteindelijk niet doorging. Zie de onderstaande quote van Duncan:

“To be honest, it took us longer than I wanted it to. We tried to get it lined up for when we did Rare Replay back in 2015, which I guess was Rare’s 30th anniversary. As you can imagine, things involving licenses and published games just have complexity. So my answer to your question is there were lots of conversations, lots of conversations with our friends at Nintendo, the folks at MGM, the folks at Xbox, and we just kept talking until we made it happen. We made it happen, so I’m proud of that.”