Eerder deze maand kon je hier lezen dat de opnames van het derde seizoen van The Witcher afgerond waren. Tijd voor de makers van de poplaire Netflix-reeks om achter hun schermen te duiken en de gefilmde beelden tot een net geheel te monteren. Een proces dat best lang in beslag kan nemen, al ziet het ernaar uit dat we niet zo heel lang meer hoeven te wachten.

Netflix heeft namelijk laten optekenen dat The Witcher seizoen 3 in de zomer van 2023 op de streamingdienst te zien zal zijn, zo’n anderhalf jaar na de release van het tweede seizoen in december 2021. Als alles goed verloopt, zullen we dus kunnen schuilen voor de onvermijdelijke hittegolven terwijl we genieten van de nieuwe avonturen van Geralt en co. Laat maar komen!