Special | Het Logi PLAY event 2022 – Een viering van Logitech hardware en partners – PlaySense werd recent uitgenodigd om bij een bijzonder evenement aanwezig te zijn in Berlijn: Logi PLAY 2022. Dit evenement stond in het teken van het succesvolle hardware bedrijf Logitech en tegelijkertijd werden er een hoop aankondigen gedaan omtrent toekomstige producten die op relatief korte termijn zullen verschijnen (of inmiddels zijn verschenen). Maar er is meer wat in het teken stond bij dit event. Zowel Logitech zelf als partners en streamers waren aanwezig om deels te vieren dat we weer uitbundig bij elkaar konden komen. In dit artikel bespreken we de hoogtepunten die we hebben meegemaakt tijdens dit evenement.

Veel nieuwe producten

Logitech heeft een behoorlijk portfolio als het gaat om hardware. Dit werd wederom benadrukt door Bracken Darrell (CEO van Logitech) tijdens de Logi PLAY 2022 keynote, waarbij er veel verschillende soorten producten officieel werden aangekondigd. Om te beginnen zijn er een aantal nieuwe accessoires aangekondigd die vooral streamers erg handig zouden kunnen vinden. De Litra Beam, een langwerpige lamp, die zeer flexibel is om de juiste belichting te krijgen als je voor de camera zit, bijvoorbeeld. Daarbij is ook de Blue Sona aangekondigd, een nieuwe microfoon die een zeer strak design kent. Ook op het gebied van geluid werden er nieuwe earbuds getoond, die door het leven gaan als de ‘Logitech G Fits’. Het unieke hieraan is dat het foam van de earbuds zich kan vervormen aan de hand van je oren, zodat je het perfecte comfort krijgt. Daarnaast heeft Astro een nieuwe headset laten zien: de Astro A30, een wireless headset met een fris design.

De Logitech G PRO Racing Wheel heeft vanzelfsprekend ook de nodige aandacht gekregen. Een nieuw premium stuurwiel dat wij inmiddels uitgebreid hebben besproken in onze review. Het betreft hier een zeer geavanceerd stuurwiel met de bekende TrueForce feedback technologie van Logitech. Omdat racen achter een bureau niet het authentieke racegevoel geeft, heeft Logitech in samenwerking met Playseat tevens een nieuwe rig aangekondigd: de Logitech G editie van de Playseat Trophy. Een volledig afstelbare zitstoel voor bij het racen, waardoor gamers van alle lengtes er comfortabel racegames mee kunnen spelen. En nu we het toch over stoelen hebben: de samenwerking met Herman Miller wordt eveneens voortgezet en zo werd er tijdens de keynote een glimp getoond van de nieuwe gamestoel. Meer info zal spoedig volgen.

De Logitech G Cloud

De grootste ster van de show was toch wel de handheld van Logitech. De Logitech G Cloud is een handheld die bedoeld is om uitsluitend games te spelen via streamingdiensten, zoals Xbox Game Pass en Nvidia GeForce Now. In deze tijden waarin cloud gaming erg opkomend is, wordt het zeer interessant om te zien hoe dit apparaat het zal doen. De handheld is tot nu toe enkel aangekondigd voor Noord-Amerika, voor een prijs van $349,99 ($299,99 met pre-order), dus het is voor nu afwachten wanneer de handheld z’n opwachting zal maken in Europa en de rest van de wereld (gezien het in Berlijn werd aangekondigd). In een ander artikel zullen wij een deep dive nemen in deze hardware, dit op basis van onze hands-on ervaring.

Peloton aan Logitech streamers en partners

Streamlabs was een groot onderdeel van het evenement. Veel streamers die een samenwerking hebben met Logitech, waren aanwezig en deze werden tijdens de Logi PLAY 2022 livestream flink in het zonnetje gezet, waaronder een paar van Nederlandse bodem (MaximeMXM, MarcelladeBie en meer). Streamlabs is namelijk van Logitech en deze applicatie is in de wereld van streaming bijna niet meer weg te denken. Het verklaart ook waarom Logitech zoveel aandacht besteed aan influencers/streamers. In het kader hiervan werd tijdens de keynote aangekondigd dat gebruikers van Streamlabs hun eigen emoticons kunnen maken en de nieuwe mogelijkheid om gezamenlijk te kunnen streamen via de Collab Cam kunnen gaan gebruiken. Veel van de partners hebben met trots zitten pronken met de nieuwe hardware van Logitech. Ook was Gamestyling (Gosse) aanwezig om custom-made producten van Logitech cadeau te geven (namens Logitech) aan verschillende van deze internetbekendheden. Hoewel voornamelijk veel van de nieuwe hardware producten in de schijnwerpers stonden, heeft Logitech ook een groot podium gegeven aan hun partners als blijk van waardering. One big happy family!

Een mooie toekomst voor Logitech

In het komende half jaar zullen veel van de aangekondigde producten in de winkelrekken belanden of je hebt inmiddels de mogelijkheid deze te bestellen. Logitech is een trots bedrijf dat niets liever wil dan dat al haar producten zo goed mogelijk zijn, zodat gamers er zorgeloos gebruik van kunnen maken. Het Logi PLAY 2022 evenement was een geslaagde initiatief van Logitech Europa en gezien het succes zal er nu jaarlijks een Logi PLAY georganiseerd worden. Veel van de nieuwe producten zijn op z’n minst interessant te noemen en ook het respect dat Logitech heeft voor zijn partners is mooi om te zien. Bij PlaySense zijn we vooral benieuwd naar de toekomstige hardware, omdat Logitech alleen maar ambitieuze producten op de markt wil zetten.