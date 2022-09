Battlefield 2042 is nu niet echt een groot succes te noemen, zo ziet EA zelf ook in. Ze hebben Vince Zampella aan het roer van de franchise gezet, die ook aangeeft dat Battlefield 2042 een beetje het spoor bijster was geraakt. Niettemin probeert de ontwikkelaar het spel nog in leven te houden tot in ieder geval de release van de volgende Battlefield.

Het tweede seizoen van Battlefield 2042 is nu bijna een maand uit en DICE brengt vandaag de eerste update uit van dit nieuwe seizoen. Deze brengt onder andere een nieuw voertuig: de Polaris RZR, een vernieuwing van de Renewal-map en drie nieuwe Vault wapens: de P90 van Battlefield 3 en de GOL Sniper Magnum en M1911 uit Bad Company 2.

De update brengt niet alleen nieuwe content, maar natuurlijk ook de nodige bug fixes en aanpassingen om de game meer balans te geven. Naast deze update heeft DICE ook een nieuw event geteased genaamd The Liquidators. Het Liquidators event zal gericht zijn op close quarter-gevechten en heeft voor mensen die deelnemen de nodige rewards in de vorm van nieuwe cosmetische items.

Hieronder kan je een overzicht zien van een aantal hoogtepunten. De volledige lijst patch notes kan je bekijken op EA’s website.