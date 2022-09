We hoeven niemand te vertellen dat Cyberpunk 2077 een moeizame start kende, maar dat CD Projekt RED sindsdien de boel aardig op de rit heeft gekregen. De current-gen upgrade is inmiddels ook enige tijd beschikbaar, er zit een uitbreiding aan te komen en er wordt gewerkt aan nog meer verbeteringen.

Recent is ook Cyberpunk Edgerunners op Netflix verschenen en kort na de release van de meest recente update is het aantal spelers enorm gestegen. Kortom, de game is uit het dal ontsnapt en heeft de weg naar de top ingezet. En dat is ook terug te zien in de verkopen.

In april dit jaar stond de game op 18 miljoen verkopen. Nu enige tijd later heeft CD Projekt RED weten te melden dat de verkopen met 2 miljoen exemplaren zijn toegenomen, waardoor de totale verkopen van de game momenteel op 20 miljoen staan.