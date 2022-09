Sony kondigde eerder dit jaar het loyaliteitsprogramma PlayStation Stars aan en via het PlayStation Blog hebben ze vandaag meer duidelijkheid gegeven over wat we kunnen verwachten en wanneer het live gaat. In Azië is het programma vandaag live gegaan, Noord- en Zuid-Amerika volgen op 5 oktober en afsluitend zijn op 13 oktober Europa, Australië en Nieuw-Zeeland aan de beurt.

Om lid te worden van het loyaliteitsprogramma dien je de voorwaarden te accepteren en je dient volwassen te zijn. Het komt verder zonder kosten en PlayStation Plus is geen verplichting. Zodra het programma in Europa is gelanceerd, is het toegankelijk via de PlayStation App op iOS en Android, ook kun je deelnemen via PlayStation Stars op de officiële PlayStation website, zodra het beschikbaar is.

De werking is vrij eenvoudig. Via het programma krijg je uitdagingen gepresenteerd en dit loopt uiteen van maandelijks inloggen tot een specifieke game spelen. Ook kan het zijn dat je bepaalde Trophies moet verzamelen of als één van de eerste een platinum Trophy van een game moet verdienen. In ruil voor het voltooien van deze uitdagingen kun je twee soorten beloningen krijgen: loyaliteitspunten en digitale collectables.

De collectables zijn digitale items gebaseerd op de PlayStation historie, die je in een virtueel museum tentoon kan stellen. De loyaliteitspunten zijn in dat kader wellicht interessanter, want die kun je in een catalogus opwaarderen naar PlayStation tegoed, alsook exclusieve digitale items en PlayStation Store producten. PlayStation Plus abonnees verdienen bovendien automatisch loyaliteitspunten bij elke aanschaf in de PlayStation Store.

Tot slot kun je aan de hand van wat je allemaal weet te verzamelen stijgen in niveau. Er zijn in totaal vier niveaus en die reflecteren de mijlpalen die je bereikt hebt. Hoe hoger het niveau is, des te meer voordelen je krijgt via dit programma.