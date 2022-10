Gamers die al langer Apex Legends spelen kennen waarschijnlijk het ‘Fight or Fright’ seizoensevenement nog wel. Dit evenement in teken van Halloween keert ook dit jaar weer terug en om precies te zijn aankomende week al.

Het in-game evenement vindt plaats van 4 oktober en zal duren tot 1 november. Het bevat vier weken aan roulerende tijdelijke modi en Halloween-skins. Het complete schema is als volgt:

• Shadow Royale (4 – 11 oktober) – Het zou geen Fight or Fright Event zijn zonder de terugkeer van Shadow Royale. Voor het eerst in de geschiedenis jagen spelers op tegenstanders in de gloed van Olympus After Dark.

• Gun Run (11 – 18 oktober) – Tijdens de tweede week mogen spelers de terugkeer van Gun Run niet missen. Olympus After Dark komt in de roulering samen met de eerdere twee maps, waaronder Fragment East (World’s Edge) en Skull Town (Kings Canyon).

• Control (18 – 25 oktober) – Op 18 oktober krijgen spelers opnieuw “Control” in Olympus After Dark, World’s Edge en Storm Point.

• Shadow Royale (25 – 1 november) – Spelers gaan in de laatste week van het evenement terug naar Shadow Royale om te laten zien wat ze geleerd hebben.

Hieronder vind je ook informatie over de Fight or Fright Sale:

• Nieuwe en terugkerende skins – Gedurende vier weken kunnen spelers verschillende nieuwe en terugkerende skins met een Halloween-thema ontgrendelen via het tabblad ‘Store’. De nieuwe Legendary-skins bestaan uit onder andere ‘Inner Demon’ voor Ash en ‘Bladed Wanderer’ voor Seer. Spelers kunnen ook nieuwe bundels aanschaffen, waaronder de Voidwalker-bundel voor Wraith (van 4 tot 11 oktober) en Memoir Noir-bundel voor Pathfinder (van 11 tot 18 oktober). Daarnaast gelden er tijdens het evenement speciale kortingen op Apex Packs en eerder verschenen bundels.