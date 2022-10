Zoals je hier al kon lezen komt binnenkort de first-person puzzelgame genaamd The Entropy Centre uit. Deze puzzelgame van ontwikkelaar Stubby Games en uitgever Playstack’s doet ons direct een beetje denken aan de geweldige Portal-franchise. De puzzels draaien om het manipuleren van tijd om tot je doel te komen.

De game is nu van een releasedatum voorzien en zal op 3 november verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Voor onze pc-vrienden hebben we goed nieuws: zij kunnen zich nu al wagen aan de demo van de game via Steam. Vergeet ook zeker hieronder niet de nieuwste trailer van het spel te bekijken.