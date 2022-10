Nintendo heeft momenteel Bayonetta 3 op de planning staan, het langverwachte derde deel in de succesvolle actiefranchise van PlatinumGames, maar dat wil niet zeggen dat de eerdere delen in de franchise worden vergeten. Zo zou de eerste game opnieuw uitgebracht worden in fysiek formaat op de Switch, maar jammer genoeg zullen we wat langer moeten wachten vooraleer we die kunnen aanschaffen.

Normaal gezien zou deze editie in september op de markt verschijnen, maar Nintendo kondigde aan dat dit niet zal gebeuren. In plaats daarvan zal deze editie van Bayonetta nu in de loop van de eerste helft van oktober verschijnen.

‘We are now aiming to release the physical edition of Bayonetta in the first half of October, exclusively on My Nintendo Store. Please stay tuned for more info. We apologise for any inconvenience caused.‘