De vroegere God of War-games waren veelal goed voor een uurtje of 8 tot 10 aan gameplay, maar dat werd aanzienlijk meer met God of War een paar jaar terug. De directe opvolger van die game, God of War: Ragnarök, belooft zelfs nog wat langer te worden. Insider Gaming meldt namelijk dat de game pakweg 40 uur aan gameplay te bieden heeft.

De campagne zelf is zo’n 20 uur lang, hieronder vallen ook alle cutscènes die samen goed zijn voor rond de 3.5 uur. Dit laat nog 20 extra uren over en dat is voor zijmissies, waarvan ongeveer 1 uur uit tussenfilmpjes bestaat. Met andere woorden: God of War: Ragnarök is qua gameplay goed voor ruim 35 uur en dat is behoorlijk lang.

Vanzelfsprekend gaat het hier om een ruwe schatting, omdat de ene speler sneller is dan de ander. Desalniettemin klinkt dit in ieder geval niet gek en Insider Gaming is ook niet de enige die dit meldt. David Jaffe, de game director van het eerste deel, geeft aan vergelijkbare berichten gehoord te hebben.