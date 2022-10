Microsofts overname van Activision Blizzard – een deal waar het duizelingwekkende bedrag van bijna 69 miljard dollar bij komt kijken – houdt de gemoederen flink bezig. Sony heeft al meerdere malen zijn zegje gedaan en onlangs heeft Google ook z’n zorgen geuit.

Inmiddels is ook al duidelijk dat de Europese Unie de overname gaat onderzoeken en daarmee lijkt het einde van deze soap nog lang niet in zicht. Toch probeert Microsoft de deal in een goed daglicht te zetten. Op een onlangs gelanceerde website heeft men het over de voordelen van de overname en daarbij stipt men aan dat de overname meer keuze en meer games voor de spelers moet bieden.

Het Amerikaanse bedrijf haalt tevens als argument aan dat – zelfs na de afronding van de overname – Sony en Nintendo de grootste spelers zullen blijven in de videogame industrie. Ook zegt Microsoft dat er meer games aangeboden gaan worden en dan niet alleen op het Xbox-platform; ook PlayStation, smartphones en online passeren de revue.