PlayStation Stars is een gloednieuw loyaliteitsprogramma voor alle gebruikers van de PlayStation. Het programma is inmiddels in Azië en Noord-Amerika uitgerold, wij zijn op 13 oktober aan de beurt. Nu de service in twee regio’s beschikbaar is, levert dat nieuwe informatie op.

In Japan bleek al snel na het live gaan van PlayStation Stars dat een perk bij tier 4 versnelde klantenservice contact is. Oftewel, als je genoeg uitdagingen hebt voltooid en je de hoogste rank hebt bereikt, zul je sneller geholpen worden als je contact opneemt met de PlayStation klantenservice.

Dit leverde natuurlijk verontwaardiging op, maar Sony zet dit ook in Noord-Amerika in. Op de website van PlayStation Stars staat dat leden die het hoogste niveau hebben voorrang krijgen bij chatcontact met de klantenservice.

Nu heeft niet elke gebruiker de klantenservice om de haverklap nodig en het is natuurlijk fijn als je snel geholpen wordt, maar dit koppelen als een perk aan een spaarsysteem geeft toch een wat rare smaak. Hoe denk jij erover?

Of deze perk ook in Europa geldt is afwachten, dat zullen we op 13 oktober zien.