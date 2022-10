De fel geanticipeerde remake van Dead Space belandt als alles goed gaat op 27 januari 2023 in de winkelrekken. Zo heel lang hoeven we er dus niet meer op te wachten. Uitgever EA en ontwikkelaar EA Motive beseffen dit maar al te goed en besluiten dan ook dat nu het geschikte moment is om de verschillende beschikbare edities van de game te onthullen.

De normale editie zal voor € 69,99 over de toonbank gaan, terwijl de digitale deluxe versie tien euro meer kost, maar daar wel vijf exclusieve cosmetische items voor in de plaats stelt. Dé blikvanger is echter de bovenstaande Collector’s Edition, die heel wat lekkers (zie hieronder) bevat, waarvan vooral de draagbare helm van Isaac Clarke in het oog springt.