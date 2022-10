DICE heeft via het Battlefield blog meer informatie gedeeld over het aankomende in-game The Liquidators evenement. Dit is een tijdelijk evenement dat tussen 11 en 25 oktober gespeeld kan worden.

In dit evenement draait het om de Dark Market dat onder bedreiging staat van een concurrent, daarom worden de Liquidators naar Battlefield 2042 gestuurd. Je doel is om vijandelijke squads te bestrijden terwijl je belangrijke locaties inneemt.

De belangrijkste details zijn als volgt:

Tactical Conquest – Speel een kleinere, infanteriegerichte en snelle close quarter-variant van Conquest. De modus wisselt tussen 8v8 en 16v16 in respectievelijk week 1 en 2. Compactere speelruimten – Aangepaste, specifieke zones voor The Liquidators in Arica Harbor, Breakaway, Caspian Border, Discarded, Renewal en Stranded

Aangepaste, specifieke zones voor The Liquidators in Arica Harbor, Breakaway, Caspian Border, Discarded, Renewal en Stranded Nieuwe missies en beloningen – Verdien Ribbons in Tactical Conquest om unieke beloningen in de wacht te slepen tijdens het event:

10 Ribbons – Epic “The Shield” Player Card Background 30 Ribbons – Epic “Kinetic Caliber” AM40-wapenskin 60 Ribbons – Epic “Wrecking Crew” Dozer Specialist Set 100 Ribbons – Legendary “Trojan Horse” M1A5-voertuigskin aanmeldingsbeloning en een gratis thematische Hoofduitrusting en Wapenskin in de Store

Om een indruk van The Liquidators te krijgen check je de onderstaande trailer en voor meer info kan je bij het eerder genoemde blog bericht terecht.