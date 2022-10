Velen zitten met smart te wachten op de remake van Dead Space, wellicht een van de beste sci-fi horrorgames ooit gemaakt. Wat we tot op heden hebben gezien van de game, ziet er indrukwekkend uit en het is dan ook begrijpelijk dat de game niet meer naar consoles van de vorige generatie zal komen. Dit heeft natuurlijk ook een consequentie op de systeemeisen van de pc-versie.

Om Dead Space überhaupt op een pc te kunnen draaien, zal jouw hardware van de laatste vijf jaar moeten zijn. Dat is behoorlijk te noemen, vooral gezien veel gamers geleidelijk aan hun systeem upgraden en bijvoorbeeld vaker een wat oudere CPU in hun pc steken. Als je van plan bent om de Dead Space remake op pc te gaan spelen, is de kans groot dat je misschien wat moet gaan upgraden.

Hieronder de minimale en aanbevolen systeemeisen. De Dead Space remake verschijnt op 27 januari 2023 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.