Oktober is de maand van Halloween en dat kan natuurlijk niet spookachtig aan GTA Online voorbij gaan. Speciaal vanwege Halloween is er een nieuwe Adversary modus beschikbaar gesteld, kun je gratis Halloween kleding krijgen en seizoensvoertuigen keren terug.

De nieuwe Adversary modus heet Judgement Day, waarin een klein team krachtige Riders achter een kwetsbare groep Hunted aan gaat in een kill-or-be-killed verstoppertje-scenario. Als je drie rondes in deze modus wint, ontvang je een bonus van GTA$300.000. Leuk om even aan mee te doen dus.

Alle andere updates voor GTA Online hieronder op een rijtje:

Nieuw voertuig: de Obey 10F, nu te koop bij Legendary Motorsport

Dubbel GTA$ en RP bij Judgement Day, Short Trips, Treasure Chests, Hidden Caches en Security Contracts

Een gratis Grey Vintage Frank Mask voor het voltooien van een Short Trip deze week

Een gratis War Mask voor het spelen deze week

Terugkeer van Halloween-voertuigen: de LCC Sanctus, Albany Fränken Stange en Albany Lurcher

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de gloednieuwe Obey 10F en de Ocelot Stromberg

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s premium Test Ride: de Pegassi Weaponized Ignus

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week vindt plaats tussen de windturbines van Ron Alternates en Elysian Island

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Vapid Caracara

LS Car Meet Prize Ride: De Lampadati Casco voor het vier dagen op rij plaatsen in de Top 4 in LS Car Meet Races deze week

LS Car Meet Test Rides: de Pfister Growler, Emperor Vectre en Pegassi Infernus

Mocht je een bezoekje brengen aan Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom, dan zul je zien dat verschillende auto’s in de aanbieding zijn. Om precies te zijn gaat het om de volgende:

Pegassi Infernus – 50% korting

Rune Cheburek – 50% korting

Bravado Banshee 900R – 50% korting

Pfister Growler – 40% korting

Emperor Vectre – 40% korting

Benefactor Streiter – 30% korting

Karin Calico GTF – 30% korting

Ocelot Stromberg – 30% korting

Tot slot is er nog een korting van 40% van kracht op alle Agencies en diens aanpassingen en upgrades. Op de merchandise die verkocht wordt in Record A Studios zit nu een korting van 50%. Prime Gaming-bonussen: GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account met succes koppelen aan Prime Gaming, krijgen GTA$125K voor het spelen deze week.