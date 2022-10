Dankzij de LinkedIn pagina van programmeur Germain Mazac, die voor Bethesda Game Studios werkt, weten we nu dat Starfield ray tracing (RTX) ondersteuning lijkt te krijgen. Op de eerder genoemde pagina valt namelijk te lezen dat Mazac, als onderdeel van zijn werk, aan ‘RTX integratie’ werkt. Aangezien Bethesda zelf met nog geen woord over Starfield en ray tracing heeft gerept, lijkt Mazac hier zijn mond voorbij te praten.

Uiteraard weten we niet of het dan enkel over de pc-versie van de game gaat of dat de ondersteuning voor ray tracing ook naar de console versies komt. Sowieso is het een opmerkelijke keuze gezien de verouderde staat van de engine, die veelal met duct tape aan elkaar lijkt te hangen en ook in de onthullingstrailer van Starfield geen indruk wist te maken. In de eerste helft van 2023 komen we in ieder geval meer te weten.