Niet al te lang geleden kwam Rya Ga Gotoko Studio met het heuglijke nieuws dat Like a Dragon: Ishin! eindelijk ook naar het westen komt. De Yakuza spin-off lanceerde in 2014 voor de PlayStation 3 en 4, maar de franchise was destijds niet populair genoeg om een release in het westen te rechtvaardigen.

Daar komt dus in 2023 verandering in, maar hoe zit het dan met Yakuza Kenzan, een andere spin-off uit 2008 die tot nog toe hetzelfde lot kende als Ishin? We hebben in ieder geval nog geen definitieve ‘nee’ gehoord, maar volgens Masayoshi Yokoyama – de chef bij RGG Studio – en Hiroyuki Sakamoto – de producent achter de geliefde reeks – zou een remake van Kenzan veel tijd en geld vragen van de ontwikkelaar, zo blijkt uit een gesprek met One More Game.

Volgens de twee heren was er vanuit de fans een grotere vraag naar een remake van Ishin!, wat ook de populairdere titel was onder spelers. Als men een remake van Kenzan zou doen, zouden ze ook hier en daar wat willen veranderen aan het verhaal. De timing moet goed zijn voordat zij een remake overwegen.

‘From all of the fan feedback we have received, many fans wanted an Ishin remake more than Kenzan. We also believed that Ishin was more popular, and if we wanted to bring in the Kenzan remake, we would want to change the storyline a little bit, and that would take a lot of time and would be budget-consuming. It really needs good timing for us to consider a remake of Kenzan.‘