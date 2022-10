Op de laatste dag van deze maand is het Halloween. Je zou dan ook verwachten dat horrorgames de aankomende tijd extra worden belicht. Met SOMA is dat alleen niet het geval.

SOMA is op dit moment te spelen voor PlayStation-bezitters die een PS Plus Extra- of Premium-abonnement hebben. Als je de horrorgame nog wil spelen, dan zal je vaart moeten maken. SOMA zal namelijk op 18 oktober uit de digitale service verdwijnen. Je kan het spel natuurlijk nog wel spelen, maar dan zal je €28,49 neer moeten leggen.

Het is wel een beetje vreemd dat een horrorgame uit PS Plus Extra/Premium verdwijnt in de maand dat Halloween valt. Hier had Sony wellicht een iets betere deal kunnen sluiten met de uitgever van de game.