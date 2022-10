Sonic Frontiers ligt vanaf 8 november dit jaar in de (digitale) winkels. SEGA heeft laten weten dat een week later al gratis extra content beschikbaar zal worden gesteld voor de game en hiervoor werkt SEGA samen met Capcom.

De DLC heeft namelijk een Monster Hunter thema. Dit bestaat uit een ‘Rathalos Equipment (Hunter/Airou)’ kostuum voor Sonic en een extra in-game mini-game, genaamd ‘grilled meat’. De gratis content zal op 15 november om 02.00 uur beschikbaar worden gesteld.

Zowel op de officiële Twitterpagina van Sonic Frontiers als Monster Hunter wordt er artwork van het kostuum gedeeld en dat kan je hieronder zien.

Time to get cooking! @monsterhunter DLC is coming to Sonic Frontiers November 14th, at 5pm PST – for free! pic.twitter.com/4OV4Z4LbPB

#MonsterHunter is dashing into #SonicFrontiers! 💨

Following launch on Nov. 8, download the free Collaboration Pack on Nov. 14 to get some stylish in-game Monster Hunter equipment and play a fun mini-game!

Enjoy this artwork cooked up by the Monster Hunter series dev team! pic.twitter.com/BiAoh0KK9a

— Monster Hunter (@monsterhunter) October 11, 2022