John Carpenter heeft als regisseur enkele klassiekers op zijn naam staan die het horrorgenre zoals we het vandaag de dag kennen mee vorm gegeven hebben. Films als Halloween (1978) en zijn remake van The Thing (1982) staan in het collectieve geheugen gegrift en blijven andere regisseurs – en zelfs ontwikkelaars van videogames – inspireren.

Carpenter brengt zelf trouwens ook graag tijd door achter zijn pc of console om games te spelen. In een recent interview liet hij optekenen dat hij maar wat graag een Dead Space film zou maken. Dat de man een grote fan van de franchise is, bevestigt hij vervolgens door te stellen dat hij ook van het derde (en zwakste) deel erg genoten heeft.

Wat ons betreft, mag Carpenter alvast met de franchise aan de slag. Fingers crossed dat filmstudio’s daar ook zo over denken.

“The only one I can think of, and I’ve mentioned it before, is Dead Space. That would make a real great movie. I could do that.”

“[…] Any of them were really good. I even like the last one, the action one that nobody else liked.”