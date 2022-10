Starfield is al lange tijd in ontwikkeling bij Bethesda en zal in 2023 moeten verschijnen voor de pc en Xbox. Na enige tijd van stilte is er nu weer een nieuwe video online verschenen, waarin Todd Howard verschillende vragen van de community van een antwoord voorziet.

Onderwerpen als de inspiratie, dialogen en meer komen voorbij, wat het tot een boeiende video maakt om even te kijken. Howard gaat namelijk vrij diep in op bepaalde aspecten van de gameplay. Check het hieronder.

Starfield heeft nog geen releasedatum.