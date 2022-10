Over een paar weken verschijnt God of War: Ragnarök voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Gezien dit een zeer grote titel voor Sony is, hebben ze een speciale bundel aangekondigd. Het betreft hier een PlayStation 5 met discdrive, waarbij natuurlijk een DualSense controller inbegrepen zit.

Ook is het pakket voorzien van een exemplaar van de game, zij het wel digitaal in de vorm van een voucher met code die je kan opwaarderen. De PlayStation 5 is ook het beste platform om de game op te spelen en om dat te benadrukken, is er nog een nieuwe trailer uitgebracht die de belangrijkste punten even uitlicht.