Er zijn al verschillende video’s van A Plague Tale: Requiem verschenen en deze laten zien dat de game er grafisch vooralsnog goed uitziet. Asobo Studios wil met de muziek net zoveel indruk maken en heeft daarom een video beschikbaar gesteld die de titelmuziek laat horen.

Het stuk wordt gespeeld door niemand minder dan Lindsey Stirling. De violist wordt in de video bijgestaan door gameplay beelden van het spel. De combinatie levert een indrukwekkend geheel op. Of het vervolg op A Plague Tale: Innocence net zoveel indruk maakt kan je begin volgende week lezen in onze review.