Razer heeft een ongelooflijk breed portfolio aan producten, waarin het ook niet ontbreekt aan variatie. Van headsets tot toetsenborden en van gaming chairs tot (jawel) kauwgom. Daarom is het ook niet zo gek dat er eens per jaar een RazerCon wordt georganiseerd. Dit om een voorproefje te geven van wat er qua nieuwe producten komen zal. Tijdens de editie van dit jaar, RazerCon 2022, onder leiding van Razer CEO Min-Liang Tan, passeerden vooral opmerkelijke producten de revue, die wij hieronder op een rijtje hebben gezet.

Katoortjes en een Lamborghini stoel

De Razer Kraken Kitty headsets zijn niet aan te slepen, en dat vooral op de Aziatische markt. Door de populariteit is het niet heel gek dat er een nieuwe versie van de befaamde headset wordt uitgebracht. De Kraken Kitty V2 Pro is een bekabelde headset die de mogelijkheid heeft de katoortjes te vervangen met beren- of konijnenoren, die bovenop de headset zitten. De headsets zijn te pre-orderen voor € 209,99 en verschijnen dit kwartaal. Wanneer precies is nog niet bekend.

De Razer Enki Pro (gaming chair), krijgt een nieuwe auto uitvoering. Ditmaal is er een samenwerking met Lamborghini aangegaan, waardoor Razer de Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition van de gaming chair uitbrengt. Een zwarte stoel met oranje elementen, waardoor het er lekker sportief uitziet. De Lambo Enki zal vanaf december 2022 verkrijgbaar zijn voor een prijs van € 1499,99.

Nieuwe luisterproducten voor de PS5 en Xbox Series X|S

Een tijdje geleden zijn de Hammerhead earbuds uitgebracht, waarmee je mobiel kunt gamen. Wil je mobiel gamen combineren met console gaming? Dat kan met de nieuw aangekondigde Hammerhead HyperSpeed earbuds, die te verkrijgen zullen zijn voor de PS5 en Xbox, te koop voor € 179,99. Ze bevatten ANC, Razer Chrome RGB, verbinden met de console via een 2.4GHz (USB-C dongle) en via mobiel met Bluetooth 5. In november zullen de earbuds verkrijgbaar zijn.

De PlayStation 5 heeft er ook nog een leuk extraatje bij gekregen. De Razer Kaira (headset) heeft nieuwe PlayStation licensed producten aan de line-up toegevoegd. Zo zijn er de Kaira Pro HyperSpeed (€ 239,99), Kaira HyperSpeed (€ 159,99) en Kaira X (€ 69,99). Deze headsets zijn nu beschikbaar in de iconisch zwart-witte uitvoering met een tintje blauw ertussen door. De twee duurste modellen zijn draadloos te gebruiken.

Een opmerkelijke samenwerking met Panerai

Na een opmerkelijke samenwerking met 5 Gum voor een Razer branded kauwgom lijn genaamd Respawn, is er nu een andere samenwerking die interessant is voor de horloge liefhebber. Niets minder dan Panerai heeft een horloge gemaakt met daarop prominent het Razer logo op de plaat. Het betreft een Luminor uitvoering die een 40mm kast heeft. De volledige naam is de Panerai Luminor Quaranta Razer Special Edition en hier zijn er maar 500 van gemaakt. Sla dus snel je slag bij een Panerai winkel of op de Panerai website. Het horloge kent een adviesprijs van € 8.600,-.

De echte klapper van de show: Razer Edge

Cloud gaming begint behoorlijk terrein te winnen en vooral Razer weet hier mooi op in te spelen. Zo is de Razer Kishi V2 een geschikt product om je mobiel erin te klikken om zo games te spelen en gebruik te maken van verschillende cloud gaming platformen. Razer doet hier een schepje bovenop en kondigt de Razer Egde aan. Dit apparaat kan je zien als een kleine tablet die het mogelijk maakt om verschillende games te spelen. Het heeft een 6,8” AMOLED-scherm met een refresh rate van 144Hz(!). De resolutie is 2400x1080p en onder de motorkap vinden we de Snapdragon G3x Gen 1 met een 3Ghz-octa-core Kryo CPU en Adreno GPU. De batterij is 5000mAh, wat ook niet verkeerd is.

De Razer Edge zal in twee versies uitkomen: een Wi-Fi versie en een 5G-versie. De Wi-Fi versie bevat Wi-Fi 6 en zal in januari 2023 als eerste in Amerika verschijnen. Voor $ 399,99 zal de Razer Edge over de toonbank gaan, maar let wel op: de Razer Kishi V2 zit in het pakket inbegrepen. Over de 5G-versie van de Razer Egde is nog niks bekend.

Dit was een behoorlijke greep uit de verschillende grote aankondigingen van Razer. We hadden graag nog meer willen zien, zoals een nieuwe versie van de Razer Blackshark Pro om maar wat te noemen, maar hetgeen wat Razer desalniettemin ter tafel bracht is interessant genoeg om er een scherp oog op te houden. Blijf PlaySense in de gaten houden voor meer nieuws en reviews van veel van deze producten.