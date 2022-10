Het is alweer van een paar weken geleden dat we een State of Play hebben gehad en hoe het jaar 2023 er qua exclusieve games uitziet voor Sony, is vooralsnog erg troebel. Het is daarom geen gekke gedachte om nog een PlayStation Showcase te verwachten, waarbij de plannen voor volgend jaar meer uit de doeken worden gedaan.

Volgens Millie Amand, een analist en ‘insider’ zou Sony van plan zijn geweest om een PlayStation Showcase op 20 oktober uit te zenden, waarbij de aankondiging op 11 oktober gedaan had moeten worden. Dat is overduidelijk niet gebeurd en dat komt doordat Sony het plan in de koelkast gezet zou hebben vanwege het Britse CMA onderzoek naar de Activision Blizzard deal met Microsoft.

Amand stelt dat een showcase ‘gewicht’ aan Microsofts argumenten zou geven als ze die nu zouden laten plaatsvinden. Met name omdat de focus van de showcase zou liggen op exclusieve IP’s, Silent Hill en Kojima’s nieuwe project. Tegelijkertijd heeft Konami nu een eigen Silent Hill showcase aangekondigd voor woensdagavond, dus daar horen we deze week in ieder geval meer over.