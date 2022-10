We mochten dit jaar andermaal de duistere en brute wereld van Night City verkennen, maar dan in de vorm van de serie Cyberpunk: Edgerunners. De serie ontving veel lof van kijkers en dus is het natuurlijk de vraag of er een tweede seizoen komt van de anime.

Daar zijn vooralsnog geen plannen voor, zo laat producent Satoru Honma optekenen door Famitsu (en vertaald door VGC). Honma zegt dat de oorspronkelijke tien afleveringen – die je nu op Netflix kunt bekijken – opgezet zijn als een op zichzelf staand verhaal. Derhalve staat een tweede seizoen – in ieder geval voor nu – niet op de planning.

‘I personally would like to continue to work with Japanese studios to produce more anime in the future, partly because we have received very good feedback. However, just to be clear, Cyberpunk: Edgerunners was planned as a standalone work, so there’s no such thing as ‘we are actually working on Season 2 in the background’.

Even if we could make more anime in the future, I don’t know if it would be Season 2 or something completely different.’