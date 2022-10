Een paar weken geleden doken plots de eerste bewijzen op dat The Outer Worlds een nieuwe editie zou krijgen onder de naam ‘The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition’. Deze intergalactische RPG was bij de release een waar succes, dus een current-gen versie van de game uitbrengen zou geen vreemde zet zijn.

Deze nieuwe editie is echter nog steeds niet officieel aangekondigd, maar het bestaan ervan lijkt nu toch wel zo goed als zeker. De box art is namelijk opgedoken voor de PS5, Xbox Series X|S en pc, ontdekt door Gematsu.

Deze nieuwe editie komt dus nog steeds naar de PS5, ondanks het feit dat Microsoft nu eigenaar is van de ontwikkelaar. Een sequel is momenteel in de maak, maar die zal echter niet meer naar Sony’s console komen.