Vorig jaar oktober dook er opeens een nieuwe editie van The Outer Worlds op, waar even later de boxart van verscheen. Nadien werd het weer stil, maar nu is de game dan eindelijk alsnog officieel aangekondigd.

The Outer World: Spacer’s Choice Edition is een remaster van het origineel, die uit zal komen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Deze editie zal draaien op 4K en 60 frames per seconde, heeft betere belichting en zal meer details met zich meebrengen in zowel de omgeving als personages.

De level cap is ook hoger dan in het origineel en als je het spel speelt op de PlayStation 5, zal er ook gebruik worden gemaakt van de unieke features van de DualSense. Aangezien er in current-gen systemen snelle SSD’s zitten betekent dit ook dat het laden een stuk sneller gaat.

The Outer World: Spacer’s Choice Edition zal op 7 maart beschikbaar worden gesteld. Heb je het origineel in bezit, dan kan je voor € 9,99 upgraden naar de vernieuwde versie. Er is ook een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.