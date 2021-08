The Outer Worlds verscheen zo’n twee jaar geleden op onze consoles en wist toen een erg goede indruk achter te laten op het publiek. Fallout in de ruimte klinkt nu eenmaal als een geslaagde combinatie en de game verkocht als zoete koek. Twee jaar na de release blijft de game goed verkopen, aldus een recent verslag van Take-Two Interactive.

The Outer Worlds is momenteel namelijk meer dan vier miljoen keer verkocht, wat erg indrukwekkend is want je kan de game ook ‘gratis’ spelen als je Game Pass bezit. Nog indrukwekkender is het feit dat The Outer Worlds in mei van dit jaar drie miljoen verkochte exemplaren kende, wat betekent dat er in die korte tijd een miljoen is bijgekomen. Een sequel is momenteel in de maak voor de Xbox Series X|S en pc.