Obsidian Entertainment wist met The Outer Worlds een erg leuke RPG voor te schotelen. Er gaan geruchten dat een vervolg al een aantal jaar in ontwikkeling is, maar het ziet er naar uit dat er ook nog een nieuwe editie van het eerste deel aan zit te komen.

Op de website van de Taiwanese beoordelingsinstantie voor games is ‘The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition’ voorzien van een leeftijdsbeoordeling. De desbetreffende pagina is inmiddels verwijderd, maar dankzij VGC weten we dat deze versie zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.

Het lijkt er op dat deze versie een ‘current-gen upgrade’ is. Waarschijnlijk zullen daar ook alle uitbreidingen bij zitten als het te koop aangeboden wordt. Als de game officieel wordt aangekondigd, laten we jullie dat natuurlijk weten.