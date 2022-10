Het 15de seizoen van Apex Legends gaat bijna van start en EA brengt steeds meer informatie naar buiten over wat ons te wachten staat met de nieuwe update. Ditmaal laat Respawn Entertainment weten dat een nieuwe Legend haar opwachting maakt en dat spelers binnenkort diverse items in de shop cadeau zullen kunnen doen aan hun vrienden.

Het nieuwe personage genaamd Catalyst, ook bekend als Tressa Smith, is een defensief ingestelde legend die een ervaren teraformer is en met haar vaardigheden het slagveld kan beïnvloeden. Respawn heeft ook een nieuwe geanimeerde short uitgebracht, genaamd ‘Last Hope’ om je kennis te laten maken met het nieuwe personage. Catalyst is ook de eerste trans vrouw in Apex Legends en Respawn laat weten samen met GLAAD – Gay & Lesbian Alliance Against Defamation – te hebben samengewerkt voor een zo respectvol mogelijke representatie.

Naast Catalyst zal het nieuwe seizoen genaamd Eclipse nog meer nieuwe content bevatten zoals een nieuwe map, Battle Pass en dus de mogelijkheid om items cadeau te doen aan je vrienden, ongeacht het platform waar jij of zij op spelen. Let wel dat je voor het cadeau doen van items, alleen je Apex Coins kan gebruiken en dat er een limiet is van vijf cadeaus per dag.