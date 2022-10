Het duurt nog een paar weken voordat God of War: Ragnarök uitkomt, maar vandaag mag het eerste tipje van de sluier al opgelicht worden. Ook wij mogen al het nodige over de game vertellen, maar zullen dat volgende week in onze preview doen.

In de tussentijd is duidelijk geworden over welke grafische modi de game beschikt en het zijn er vier om precies te zijn:

Favour Resolution – 4K @ 30fps Locked

Favour Performance – 60fps Locked

Favour Resolution (High Frame Rate On) – 4K @ 40fps Locked

Favour Performance (High Frame Rate On) – Mikt op 120fps

Voor de laatste twee opties is het noodzakelijk om HDMI 2.1 te gebruiken. Wat de resolutie in de twee performance modi is, is echter nog niet helemaal duidelijk. Dit zal vast bekend worden naarmate de release dichterbij komt.