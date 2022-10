God of War: Ragnarök laat niet lang meer op zich wachten en inmiddels heeft Sony de pers ook voorzien van reviewcodes. Dit maakt dat de media op 3 november hun beoordeling mag delen, tot die tijd staat het overgrote deel van de game vanzelfsprekend onder embargo.

Toch zijn er ook kwaadwillende, want er beginnen steeds meer spoilers op te duiken. Dit zijn specifiek spoilers omtrent het verhaal van de game, dat in tekst en video, alsook screenshots op het web verschijnt. Met name op Twitter en Reddit gaan de nodige details rond.

Via deze weg een melding dat het oppassen geblazen is, want je kunt zo tegen spoilers aanlopen en dat zou zonde zijn. Dit voorkomen op sociale media? Stel dan bepaalde gerelateerde sleutelwoorden in op mute, zodat je het zoveel mogelijk uit de weg gaat.