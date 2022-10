Het komt meer dan eens voor dat na de aankondiging van een game het nog maanden of jaren duurt voordat het spel daadwerkelijk in de winkels ligt. Volgens de grote baas van Bloober Team, Piotr Babeno, zal dat niet het geval zijn met de remake van Silent Hill 2.

Babeno heeft tijdens een presentatie op GPW Innovation Day aangegeven dat de game al sinds 2019 in ontwikkeling is en dat het spel op dit moment de laatste fase van ontwikkeling in is gegaan. Kortom, men schiet behoorlijk op en het einde is in zicht.

Toch wil de baas van Bloober Team nog geen datum of release window geven, maar heel lang zal de game in ieder geval niet meer op zich laten wachten. Wanneer Silent Hill 2 Remake uiteindelijk zal uitkomen, zal Konami bepalen. Volgens Babeno zal de Japanse uitgever hier binnenkort meer over vertellen.