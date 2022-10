Over anderhalve week zal er een winter update beschikbaar gesteld worden voor Halo Infinite. Deze update brengt onder andere twee nieuwe maps en een nieuwe modus naar de game. 343 Industries geeft hier nu wat meer informatie over.

De twee nieuwe maps zijn ‘Argyle’ en ‘Detachment’. De eerstgenoemde map speelt zich af op een UNSC schip met nauwe gangen. De sleutelwoorden zijn: krap, indoor en symmetrisch. Met Detachment kom je terecht in een verlaten UNSC research faciliteit. Hier zal je zowel binnen als buiten kunnen vechten.

De nieuwe modus ‘Covert One Flag’ wordt door de ontwikkelaar omschreven als een unieke variant op ‘One Flag CFT’. Per ronde is er een aanvallend en verdedigend team dat strijdt om één vlag. Het aanvallende team beschikt over ‘Active Camo’ om ongezien langs vijanden te komen. Het verdedigende team kan dit counteren met ‘Threat Sensor’.

Meer details over de nieuwe maps en modus hieronder in de trailer.