Halloween is nu echt heel dichtbij en dus neemt de griezelige sfeer in Los Santos verder toe met nieuwe waarnemingen van vreemde figuren die de burgers in de stad stalken. Ook zijn er nog meer UFO-waarnemingen, op hol geslagen vrachtwagens en meer. Dat er vreemde dingen gebeuren mag duidelijk zijn.

De nieuwe GTA Online update komt met de nodige nieuwe activiteiten en bonussen. Zo krijgen spelers die inloggen op Halloween Day gratis een Sasquatch Outfit en ook zijn er verschillende maskers te verkrijgen. Hieronder op een rijtje wat de nieuwe update naar GTA Online heeft gebracht:

Nieuw Voertuig: de BF Weevil Custom, nu verkrijgbaar bij Benny’s Original Motor Works

Dubbel GTA$ en RP bij de Halloween Bunker Series, Judgement Day, Alien Survivals, Slasher, Beast vs. Slasher en terugkerende Halloween modes Condemned, Come Out to Play en Lost vs. Damned

Dubbel GTA$, RP en Arena Points in de Arena War Series

Clone Slashers waarnemingen die burgers in de stad stalken

Een oranje en grijs Tech Demon mask voor het voltooien van een ronde Condemned

Een Halloween Chute Bag voor het voltooien van een Sell Mission deze week

Een Pale Vintage Mummy mask of Green Vintage Frank mask voor het succesvol afleveren van Cargo tijdens een Business Battle

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de gloednieuwe Grotti Visione (30% korting) en de Übermacht Revolter

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: De Übermacht Sentinel XS

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week vindt plaats tussen North Chumash en Palomino Highlands

Lucky Wheel Top Prize: de Albany Fränken Stange

LS Car Meet Prize Ride: de Cheval Taipan voor het vijf dagen op rij winnen van een LS Car Meet Race

LS Car Meet Test Rides: de Vapid Blade (50% korting), Coil Raiden (30% korting) en Ocelot Penetrator (40% korting)

50% korting op Imani Tech Upgrades

Er zijn ook weer allerlei kortingen beschikbaar in GTA Online. Afgezien van de onderstaande voertuigen, scoor je nu 50% korting op een assortiment aan Arena War vastgoed en wapens. De Arena War voertuigen zijn momenteel met 40% korting verkrijgbaar.

Vapid Blade – 50% korting

Western Gargoyle – 50% korting

BF Weevil – 40% korting

Ocelot Penetrator – 40% korting

Grotti Visione – 30% korting

Coil Raiden – 30% korting

Obey I-Wagen – 30% korting

Lampadati Pigalle – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K. Alle bonus GTA$ worden binnen 72 uur op je Maze-bankrekening gestort.