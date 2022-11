Liefhebbers van de FRONT MISSION-franchise gaan weer goede tijden tegemoet. De reeks liet jaren niets van zich horen, maar er zijn nu weer games in de reeks onderweg. Een daarvan is FRONT MISSION 1st: Remake. Fans hoeven daar in ieder geval niet lang op te wachten.

FRONT MISSION 1st: Remake is – zoals de naam al doet vermoeden – een remake van het allereerste deel en wordt gemaakt door MegaPixel Studio en uitgegeven door Forever Entertainment. Deze titel komt alleen uit voor de Nintendo Switch en dat op 30 november in de eShop voor €34,99.

Op 16 november kan je het spel al pre-orderen. Als je dat doet, krijg je ook nog eens 10% korting. Verder is Square Enix nog bezig met een geheel nieuw deel, namelijk FRONT MISSION 2089: Borderscape. Wanneer die game uitkomt is niet bekend.