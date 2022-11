Eerder konden we al een overzichtje delen van de grafische modi waarover God of War: Ragnarök beschikt, maar het ontbrak dat overzicht nog aan zeer specifieke details. Sony Santa Monica Studio heeft nu een afbeelding gedeeld met daarop een overzicht van alle opties, zodat daarover niet langer onduidelijkheid bestaat.

Zoals we vaker zien bij games van Sony, beschikt ook God of War: Ragnarök over een breed aantal mogelijkheden om de grafische performance af te stemmen op je persoonlijke voorkeur. Dit is wel afhankelijk van het platform waarop je speelt en natuurlijk het gebruikte scherm.

Vanmiddag om 17:00 uur verloopt het embargo en dan vertellen we je meer over deze nieuwe titel die vanaf 9 november verkrijgbaar is voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.